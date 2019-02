Infrastrutture, Tusa e Sgarbi: “Abbattere il viadotto Morandi di Agrigento”

Print This Post

L’assessore regionale ai Beni Culturali e il critico d’arte

Vittorio Sgarbi tornano a chiedere la demolizione del viadotto Morandi di

Agrigento. “Al mostro tremano le gambe, abbattetelo!”, ha detto Tusa

al TourismA, il salone internazionale dell’archeologia e dei beni culturali di

Firenze, in corso al Palazzo dei Congressi.

Idea sostenuta anche dal presidente del Fai, Andrea

Carandini. Oggi la spesa, prevista per la sua ristrutturazione, si aggirerebbe

sui 30 milioni di euro.

“E’ un tema importante che riguarda l’integrità del

paesaggio siciliano e la violenza che ha patito – ha affermato Sgarbi -. Il

viadotto è dello stesso autore del ponte di Genova, un simbolo di disegno

industriale e di architettura tanto che si era pensato di non buttare via i due

tronconi: ma quello di Agrigento è un’insensatezza in nome della modernità, del

traffico, e contro l’integrità della Valle dei templi”.

Per il critico d’arte l’onda emotiva della tragedia di Genova

potrebbe favorire la demolizione: “Se per una qualche ragione c’è il

rischio che caschi – ha detto ancora – e quindi per questa preoccupazione

nessuno discuterebbe il suo abbattimento, perché le ragioni pratiche sarebbero

subordinate alle ragioni della salvaguardia della propria sicurezza, forse

allora questa posizione retorica potrebbe essere usata”.

“Ciò che è successo a Genova ha scosso le coscienze di

tanti siciliani che hanno rivissuto i tragici giorni della frana di Agrigento

che dal 19 luglio del 1966 cambiò il volto della città dei templi innescando

una serie infinita di battaglie politiche e giudiziarie”, ha detto

l’assessore Tusa. “Tante le polemiche che sorsero quando nel 1970 venne

costruito il viadotto che collega la città con il quartiere di Villaseta;

un’opera ritenuta utile per collegare gli sfollati della frana alla città, ma

offensiva del paesaggio della città antica. Da allora molti, definirono l’opera

un ”abuso di Stato” ben più grave ed invasivo delle decine di abusi edilizi

privati perpetrati nella Valle”.

Fonte: gds.it

(http://agrigento.gds.it/2019/02/23/infrastrutture-tusa-e-sgarbi-abbattere-il-viadotto-morandi-di-agrigento_1007172/)