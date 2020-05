Connect on Linked in

Diminuiscono in modo più consistente i pazienti affetti da coronavirus ricoverati: -12, in totale 429 sono ospedalizzati, di cui 30 in terapia intensiva, anche questi in calo (-3). Aumentano, di contro, i guariti, 786 in totale (+12).

Resta stabile la curva dei contagiati. All’aumento dei tamponi effettuati, oltre 3 mila in più rispetto a ieri (+3191), per un totale di 82.860 test dall’inizio dei controlli, sono risultate positive 3.194 persone (+28), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.171 (+14), di cui 1.742 (+26) sono in isolamento domiciliare. Le vittime in totale sono 237 (+2).

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (venerdì 1 maggio), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 124 (16, 24, 11); Catania, 671 (90, 226, 84); Enna, 289 (121, 93, 29); Messina, 377 (79, 122, 49); Palermo, 382 (67, 92, 28); Ragusa, 57 (7, 29, 6); Siracusa, 110 (45, 93, 24); Trapani, 92 (4, 42, 5).

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/cronaca/2020/05/01/coronavirus-in-sicilia-inizia-il-mese-della-speranza-calano-ancora-i-ricoveri-stabile-il-dato-dei-contagi-6c238f51-770d-4ebc-abe5-0f0f6807737f/)