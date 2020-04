Canicattì, inizia mercoledì 29 aprile la distribuzione di mascherine chirurgiche

Print This Post

Al via la distribuzione della mascherine pervenute nella giornata di oggi da parte della Protezione Civile La mascherine verranno distribuite dagli operatori della protezione civile e dalle associazioni di volontariato, sotto il coordinamento del COC, saranno consegnate direttamente a domicilio dei nostri concittadini. Per il momento saranno consegnate due mascherine per ogni nucleo familiare.