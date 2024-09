Si è tenuta ieri, presso la Prefettura di Agrigento, la riunione d’insediamento della Commissione Mobilità Traffico e Sicurezza dell’Automobile Club Agrigento, presieduta da Sua Eccellenza il Prefetto Filippo Romano.

All’importante incontro erano presenti il Dott. Andrea Palermo in rappresentanza della Questura di Agrigento, il Comandante Polizia Stradale di Agrigento Dott.ssa Sonia Zicari, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento Col. Edoardo Moro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento Col. Nicola De Tullio, il Sindaco di Agrigento Dott. Francesco Miccichè, l’Assessore Pol.Mun.e Sicurezza strad. del Comune di Agrigento Dott. Carmelo Cantone, il Vice Capo di Gabinetto Prefettura di Agrigento Dott. Fabio Magnano, l’Ing. Santino Lo Presti in rappresentanza dell’Istituto CIPIA di Agrigento, il Referente della Sicurezza Stradale A.S.P. di Agrigento Dott.ssa Gabriella Schembri, il Responsabile dell’Associazione Familiari Vittime della Strada di Agrigento Dott.ssa Carmelina Nobile, nonché l’Avv.Salvatore Bellanca e la Dott.ssa Giuseppina Danile rispettivamente Presidente e Direttore dell’Automobile Club Agrigento.

La commissione oggi insediata, ha il compito di studiare, proporre e attuare misure efficaci per ridurre il rischio sulle nostre strade, tutelando pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti.

Durante la riunione, sono state analizzate nel dettaglio le principali criticità e si è cercato di individuare soluzioni concrete per contrastare e ridurre l’incidenza del tasso di mortalità da incidenti stradali del territorio agrigentino.

Si è individuato di intensificare campagne di sensibilizzazione, per prevenire comportamenti rischiosi, affinché il messaggio di prudenza e responsabilità possa arrivare a tutti in modo capillare, coinvolgendo soprattutto i ragazzi delle scuole.

Non vi è dubbio che la sicurezza stradale non dipende solo dal rispetto delle regole, solo per evitare la sanzione, ma anche – e forse soprattutto – da un cambiamento di mentalità. È necessario coltivare in ogni cittadino, a partire dai più giovani, un senso di responsabilità, di rispetto per sé e per gli altri, e di consapevolezza dei rischi connessi a comportamenti imprudenti.

Il Presidente dell’Automobile Club di Agrigento Avv. Salvatore Bellanca ha dichiarato: “L’Automobile Club Agrigento è orgogliosa di aver contribuito a questa iniziativa. E’ opportuno avere un cambiamento culturale che pone al centro il rispetto per la vita e per la persona umana, in modo che la sicurezza stradale diventi un vero e proprio stile di vita”. “Comprendo che ci attende una sfida complessa, –afferma il Presidente dell’A.C. dei Templi- ma sono convinto che insieme con la collaborazione tra le istituzioni, le autorità e la società civile – riusciremo a rendere le nostre strade più sicure e a costruire un futuro migliore per tutti.”

Il Sindaco di Agrigento Dott. Franco Miccichè ha affermato “Oggi è un giorno importante per la nostra città. La costituzione della Commissione Sicurezza Stradale dell’ACI, presieduta dal Prefetto rappresenta un segnale concreto e deciso nella lotta agli incidenti e alla tutela della sicurezza pubblica e della viabilità. La sicurezza stradale è un tema che riguarda ciascuno di noi, un impegno che non può essere trascurato e che richiede un’azione concreta e condivisa.“

Il Prefetto di Agrigento, Dott. Filippo Romano, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra tutte le parti coinvolte ed ha assicurato che la Commissione si riunirà regolarmente per monitorare i progressi delle azioni intraprese e valutare nuove misure da adottare per affrontare le emergenze legate alla sicurezza stradale.