A Catania, un inseguimento ad alta tensione si è concluso con l’arresto di due uomini, un 39enne catanese e un 41enne marocchino, entrambi con precedenti penali.

I due sono stati intercettati dalla polizia in via Della Concordia a bordo di un’auto rubata. Al tentativo di fermarli, hanno reagito dandosi alla fuga, scatenando un inseguimento che è terminato in via Grimaldi.

Qui, i fuggitivi hanno tentato di sfuggire a piedi, ma sono stati rapidamente raggiunti e arrestati nonostante la resistenza offerta agli agenti, che ha causato l’infortunio di un poliziotto.

Il 39enne catanese, trovato con un coltello a serramanico, è stato denunciato anche per porto di armi illegali e inosservanza della sorveglianza speciale.

A bordo dell’auto, la polizia ha scoperto oggetti presumibilmente frutto di furti, inclusa una bicicletta e diversi utensili. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario dopo il sequestro degli oggetti illeciti.