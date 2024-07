Due giovani stranieri sono stati avvistati per la prima volta a bordo di un’auto a Riposto, suscitando i sospetti di una pattuglia dei carabinieri di Giarre in via Pio La Torre.

Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha invece accelerato, dando il via a un inseguimento con l’ausilio di sirene e lampeggianti.

Dopo una breve fuga, i due occupanti, di 22 e 24 anni, sono stati costretti ad abbandonare l’auto, una Citroen C4 Picasso, e tentare la fuga a piedi, senza successo.

Si è scoperto che l’auto era stata rubata poco prima ad Acireale, insieme a una videocamera, un binocolo e le chiavi dell’auto, dopo che almeno uno dei due aveva effettuato un furto in abitazione forzando una finestra.

I giovani sono stati arrestati per furto in abitazione, furto d’auto e resistenza a pubblico ufficiale, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria imposto solo al 24enne.