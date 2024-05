Nel cuore della notte, tra sabato e domenica, le strade di Catania sono state teatro di un rocambolesco inseguimento. Un giovane alla guida di un’auto ha ignorato l’alt imposto dalla polizia in corso Indipendenza, dando il via a una frenetica caccia che si è conclusa in viale Mario Rapisardi.

Il fuggitivo, un 22enne già noto alle forze dell’ordine e privo di patente di guida, è stato fermato dopo un’intensa azione delle pattuglie.

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno scoperto diversi attrezzi presumibilmente utilizzati per effettuare scassi, insieme a piccole quantità di sostanze stupefacenti: 0,91 grammi di marijuana e 0,57 grammi di crack.

Le conseguenze per il giovane sono state immediate: è stato denunciato e gli sono state contestate numerose violazioni al Codice della strada.

Questo episodio solleva ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza urbana e sull’attività criminale in zone critiche della città, stimolando un dibattito sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e controllo.

L’operazione della scorsa notte è un chiaro segnale dell’impegno continuo delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico e nel contrastare il crimine, sottolineando l’importanza della collaborazione cittadina per garantire la sicurezza di tutti.