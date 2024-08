Un giovane di 27 anni è stato protagonista di un rocambolesco inseguimento con la polizia nel cuore della notte a Licata, risultando in pesanti sanzioni e la cattura del fuggitivo.

L’incidente si è verificato alle 2:30, quando il conducente di un maxi scooter ha ignorato l’ordine di fermarsi imposto dagli agenti di polizia.

Il giovane, originario di Palma di Montechiaro, si è trovato di fronte a un posto di blocco sulla statale 115 vicino al bivio di contrada Ciotta. Non appena ha visto la paletta alzata da uno degli agenti, ha accelerato bruscamente nel tentativo di sfuggire.

La polizia del commissariato di Palma di Montechiaro non ha esitato a iniziare l’inseguimento.

La fuga si è spostata rapidamente verso il centro di Licata, passando per il bivio di via Palma e attraversando le aree nevralgiche di piazza Progresso e piazza Elena, dove, nonostante l’ora tarda, molte persone erano ancora per le strade.

La situazione ha creato momenti di panico tra i passanti.

L’inseguimento si è concluso a piano Mangiacasale, dove il 27enne ha perso il controllo del suo scooter, cadendo a terra. Gli agenti hanno subito immobilizzato il giovane, che guidava senza casco e il cui scooter risultava privo di assicurazione.

A seguito dell’incidente, il giovane ha ricevuto sanzioni per un totale di quasi 10 mila euro. Questo evento sottolinea i rischi legati alla guida senza le dovute precauzioni di sicurezza e senza rispettare le norme stradali, mettendo in pericolo non solo la propria sicurezza ma anche quella degli altri cittadini.

La polizia continua a monitorare attentamente le strade per prevenire simili episodi e assicurare che la legge sia rispettata, proteggendo così la sicurezza pubblica nelle ore notturne.