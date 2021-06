Gli integratori alimentari fanno sempre più parte della vita degli italiani, anche nel periodo più difficile degli ultimi anni, quello della pandemia. Più della metà della popolazione sceglie di dare, al proprio corpo, un sostegno naturale come abitudine consolidata.

Una spinta che dona energia e vitalità, che consente di mettere da parte debolezza e acquistare maggiore forza. Insomma un supporto intelligente per sentirsi meglio ed essere consapevoli di prendersi cura del proprio corpo in modo mirato e informato. È quello che dimostra un’indagine realizzata da IPSOS per VitaVi, il brand che, da poco, ha fatto il suo ingresso nel panorama degli integratori alimentari e che ha l’ambizione di diventare uno dei punti di riferimento per il settore.

Un’indagine completa che mette in luce come la pandemia non ha affatto scalfito le abitudini nel consumo degli integratori, anzi, lo ha reso più mirato e consapevole. Possiamo parlare di una consuetudine che è rimasta presente anche nei mesi più difficili. L’emergenza sanitaria ha reso i consumatori più coscienti ed esigenti.

Hanno infatti prestato più attenzione nell’acquisto scegliendo quei prodotti che presentano ingredienti chiari e sicuri, esito di studi scientifici.

Ecco perché l’interesse è cresciuto sempre di più verso l’universo degli integratori. Chi li usava (il 30%) già ha cercato maggiori info e ha voluto provare nuove marche. Il 21%, invece, ha cercato di risolvere problematiche diverse con l’uso degli integratori. Il 19% degli utenti, infine, si è rivolto all’online per i propri acquisti.

Una fotografia nitida di come il mercato degli integratori sia diventato, negli ultimi mesi, sempre più maturo e decisamente in espansione. È proprio per questo chevitavi.it, con la sua proposta efficace, naturale e scientifica punta ad innovare un settore che sta diventando sempre più ricercato e consapevole.

Combinando tecnologia, ricerca scientifica, trasparenza e assistenza al cliente è possibile supportare le persone nella loro quotidianità donando un semplice elemento, che molto spesso è proprio quello che manca, il benessere. A fare tutto questo ci pensa la scienza con prodotti ideati e sviluppati proprio per aiutare le donne e gli uomini a raggiungere i propri obiettivi di salute.

La nutrizione alimentare per VitaVi ha il colore dei suoi barattoli: la trasparenza. Tutto quello che gli esperti del settore fanno per arrivare agli integratori alimentari è condiviso con i consumatori per un rapporto diretto, senza intermediari, chiaro e semplice. Ogni integratore è specifico, adatto a precise esigenze, e viene consegnato direttamente a casa con un solo click.