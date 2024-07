Dopo una serie di eventi delittuosi che hanno scosso le comunità di Scicli e Modica, le forze dell’ordine hanno rafforzato la loro presenza e attività di controllo in questi due comuni siciliani.

Questa decisione segue le discussioni tenutesi durante le riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Ragusa.

Dettagli dell’Operazione di Controllo

L’operazione ha visto una vasta mobilitazione di forze, inclusi i Carabinieri della Compagnia di Modica e della Tenenza di Scicli, il Commissariato di Polizia di Modica, oltre al supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, del Reparto Prevenzione Crimine di Catania e della Polizia Stradale di Ragusa.

Risultati dei Controlli

Durante l’operazione sono state controllate 450 persone, 200 autoveicoli e 70 ciclomotori. Sono state elevate 26 contestazioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, con due patenti di guida ritirate. Quattro persone sono state deferite in stato di libertà per reati che vanno dallo spaccio di droga a atti osceni in luogo pubblico e porto ingiustificato di armi. Inoltre, sono stati sequestrati 32 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana.

Impatto sui Commerci Locali

Dieci esercizi commerciali sono stati ispezionati, con due di questi che hanno mostrato irregolarità amministrative significative, una riguardante la mancanza di licenza per la somministrazione di superalcolici e l’altra per il mancato possesso di titolo per l’emissione sonora.

Verifiche su Cittadini Stranieri

Le autorità hanno anche verificato la situazione di 30 stranieri, due dei quali sono stati espulsi e accompagnati al Centro di permanenza e rimpatrio di Caltanissetta, rafforzando ulteriormente le misure di controllo e sicurezza.

Conclusioni e Futuro degli Interventi

L’intensificazione dei controlli a Scicli e Modica rappresenta un chiaro segnale dell’impegno continuo delle forze dell’ordine per mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico. Queste operazioni non solo mirano a reprimere la criminalità ma anche a prevenire future violazioni e a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini.