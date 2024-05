L’impegno dei Carabinieri di Ragusa nel combattere la violenza intrafamiliare non conosce soste, con recenti interventi significativi che evidenziano la gravità e la persistenza di questo fenomeno nel territorio.

Nella tarda serata di giovedì, un intervento cruciale ha avuto luogo a Modica, dove un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

La situazione è degenerata quando l’uomo, in stato di alterazione psicofisica, ha aggredito fisicamente l’ex partner. La pronta reazione della vittima, che ha chiamato il 112, ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente. L’aggressore è stato contenuto non senza difficoltà e successivamente incarcerato a Ragusa, seguendo le direttive dell’Autorità Giudiziaria.

Un altro episodio di violenza è stato segnalato il pomeriggio del 9 nella città di Acate, dove una lite domestica è sfociata in aggressione fisica. Un cittadino albanese ha attaccato la compagna con calci e pugni per motivi futili. La donna, soccorsa e trasportata all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia.

Il 10 del mese corrente, a Vittoria, è stata eseguita un’ulteriore misura cautelare nei confronti di un uomo già noto per episodi di violenza nei confronti della ex-compagna, risalenti a novembre 2023.

Nonostante un iniziale divieto di avvicinamento, supportato da un braccialetto elettronico, la misura si è rivelata inapplicabile a causa della vicinanza delle abitazioni. Di conseguenza, l’Autorità Giudiziaria ha optato per gli arresti domiciliari in un’abitazione adeguatamente distante dalla vittima.

Questi episodi sottolineano l’importanza di un approccio proattivo e specializzato nel riconoscere e intervenire in situazioni di violenza intrafamiliare. Il fenomeno, di dimensioni nazionali, richiede una presenza costante e capillare sul territorio, con personale qualificato per gestire queste delicate e spesso pericolose situazioni.

La comunità di Ragusa, supportata dall’incessante lavoro dei Carabinieri, continua a lottare contro la violenza domestica, in un impegno senza fine per garantire sicurezza e giustizia per tutte le vittime.