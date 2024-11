Tra il 15 e il 19 aprile, i tecnici di Aica hanno completato 17 interventi significativi nell’Agrigentino, oltre a diverse riparazioni minori, tutti volti a ridurre la dispersione idrica.

Ad Agrigento, le reti idriche sono state riparate in via Piersanti Mattarella, via Regione Siciliana, via Salvatore D’acquisto e salita Damareta.

A Sciacca, gli interventi hanno riguardato le condotte principali in via Turati e via Ovidio, e la rete in via Sant’Agata dei Goti. A Sambuca di Sicilia, le riparazioni hanno interessato via Sacco e Vanzetti e contrada Cuvio.

A Canicattì e Naro, sono stati eseguiti lavori rispettivamente in via Mascagni e via Laudicina. Altri lavori di manutenzione sono stati condotti a Porto Empedocle, Realmonte, Ribera e Raffadali.