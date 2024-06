Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno rafforzato i controlli nell’area di loro competenza, implementando pattugliamenti e posti di blocco, anche durante le ore notturne.

L’obiettivo principale di queste operazioni è stato il contrasto ai reati, con particolare attenzione a quelli predatori, al traffico di droga e alle infrazioni stradali.

Nell’ambito della sicurezza stradale, sono stati esaminati oltre 140 veicoli e più di 200 individui, identificando numerose violazioni al Codice della Strada.

Tra queste, l’uso del cellulare alla guida, la mancata adozione delle cinture di sicurezza e dei caschi, oltre a pratiche di guida pericolosa, che rappresentano un serio rischio per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Sul fronte dei reati stradali, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria cinque persone per guida in stato di ebbrezza e una per il porto illegale di armi.

Per quanto riguarda la custodia delle armi, tre individui sono stati accusati di omessa custodia di armi e munizioni, e due per non aver segnalato il cambio di residenza per le armi detenute legalmente.

Durante le operazioni antidroga, nove giovani sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori, a seguito del ritrovamento di piccole quantità di marijuana, cocaina e hashish, destinate all’uso personale.

Le sostanze sequestrate sono state inviate al R.I.S. dei Carabinieri di Messina per le necessarie analisi.