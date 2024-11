Durante il fine settimana, in risposta all’alta affluenza nelle zone della movida a Catania, è stata rafforzata la presenza interforze nelle principali piazze e vie adiacenti.

In piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe, team composti da polizia, finanza e polizia locale, supportati dalla scientifica, hanno condotto operazioni di controllo. In piazza Federico di Svevia e nelle aree circostanti, carabinieri e polizia locale hanno operato intensivamente.

Sono state identificate 66 persone, nove delle quali con precedenti penali; 27 veicoli sono stati controllati e sette infrazioni al codice della strada sono state contestate, principalmente per sosta irregolare e mancato uso del casco su motocicli. Quattro parcheggiatori abusivi sono stati individuati e multati in diversi punti della città, con sanzioni specifiche per violazioni legate al Dacur, il provvedimento che limita l’accesso a determinate aree per alcune persone.

Nel quartiere di San Cristoforo, vicino a Castello Ursino e piazza Federico di Svevia, l’attenzione si è concentrata anche sullo smercio di droga tra giovani. Sono state controllate 23 persone e 14 veicoli, con 12 sanzioni amministrative per un totale di 600 euro, principalmente per divieto di sosta e sosta su strisce pedonali.

Un giovane catanese, fermato in piazza Federico di Svevia a bordo di un SUV, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti, trovato in possesso di marijuana e hashish durante una perquisizione.