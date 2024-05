Durante le consuete attività di monitoraggio, gli esperti dell’Aica hanno identificato due significativi guasti all’acquedotto Tre Sorgenti.

Questi problemi, localizzati specificamente in contrada Giardina, presso San Biagio Platani, e in contrada Salto D’Angiò, ad Aragona, hanno compromesso la funzionalità dell’infrastruttura, incidendo sulla capacità di erogare acqua in modo efficiente.

Di fronte a questa situazione, è stato programmato un intervento di riparazione per affrontare direttamente e risolvere le problematiche riscontrate.

Le operazioni di manutenzione sono previste per la giornata di oggi, 14 febbraio 2024.

Tuttavia, per consentire la realizzazione di tali lavori in sicurezza e con la dovuta efficacia, si rende necessaria la sospensione della fornitura idrica.

Pertanto, a partire dalle ore 19 di ieri, i comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, e Palma di Montechiaro, insieme alle utenze Voltano, subiranno un’interruzione nell’erogazione dell’acqua.

La ripresa della fornitura nei comuni interessati avverrà immediatamente dopo la conclusione degli interventi di riparazione. È importante sottolineare che, nonostante il ripristino dell’approvvigionamento idrico, saranno necessari alcuni tempi tecnici per normalizzare completamente la distribuzione dell’acqua.

L’Aica si impegna a minimizzare i disagi e a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile, assicurando agli utenti interessati aggiornamenti tempestivi sullo stato dei lavori e sulla progressiva normalizzazione della fornitura idrica.