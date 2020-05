Licata, investe centauro e si dà alla fuga: denunciata 60enne del posto

Print This Post

Dopo una solerte indagine gli uomini della polizia municipale di Licata hanno denunciato una 60enne originaria del posto per il reato di omissione di soccorso.

Stando a quanto emerso dalle analisi investigative portate avanti dai vigili pare che la donna, nella mattinata di ieri, abbia investito un motociclista in via D’Acquisto senza nemmeno fermarsi a soccorrerlo.

Una volta sul posto, dopo aver fatto trasportare il centauro in ospedale per i controlli di rito, i poliziotti municipali avrebbero dunque avviato le indagini riuscendo in breve tempo a rintracciare la presunta colpevole denunciandola all’autorità giudiziaria.