Ispica, arrestato marocchino che ha portato bombole in piazza per farsi esplodere

Connect on Linked in

Lesioni personali aggravate e porto abusivo di materiale esplodente. E’ questo ciò di cui è stato accusato e arrestato un giovane marocchino da parte dei carabinieri della stazione di Ispica.

A quanto pare, l’extracomunitario avrebbe dapprima aggredito un pozzallese per futili motivi con un bicchiere di vetro procurandogli un taglio profondo all’avambraccio sinistro e successivamente sarebbe tornato in piazza, che nel frattempo si era riempita di persone, con una bombola di gas e un accendino minacciando di far saltare tutto in aria.

Solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine che hanno bloccato il marocchino e messo le bombole in sicurezza si è potuto evitare una vera e propria strage. Una volta arrestato, l’extracomunitario è stato trasferito nel carcere di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria Iblea.

Di Pietro Geremia