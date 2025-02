I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un 35enne ispicese, già noto alle Forze dell’Ordine, dopo un’articolata attività di indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di droga.

L’operazione si è concentrata sul quartiere “Cartidduni”, la zona più antica di Ispica, caratterizzata da un dedalo di stradine che favorivano il via vai di giovani in orari specifici.

Dopo numerosi servizi di osservazione, i militari hanno deciso di intensificare i controlli per frenare ogni violazione delle normative sugli stupefacenti. Il 35enne, soggetto al primo controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Pur non trovando nulla nella sua abitazione, gli agenti hanno esteso la perquisizione a un casolare abbandonato poco distante, chiuso con un lucchetto e in uso all’indagato.

All’interno del rudere, grazie al fondamentale supporto delle unità cinofile, è stato rinvenuto un borsone contenente 850 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina, già suddivisi in oltre 100 dosi pronte per essere cedute a terzi. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento.

Informata la Procura della Repubblica, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi. L’operazione testimonia il continuo impegno delle forze dell’ordine nel contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Ispica e in tutta l’area.