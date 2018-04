Ispica, utilitaria si ribalta: ferite mamma e figlia di 5 mesi

Print This Post

Un vero e proprio miracolo è avvenuto a Ispica, dove una donna e la figlia di 5 mesi sono rimaste quasi illese dopo un incidente stradale che ha visto ribaltare l’auto in cui viaggiavano.

Nel dettaglio, in Via Torre Cannata, per questioni ancora da capire, madre e figlia, insieme un’altra donna a bordo di una Ford Kia, sono rimaste vittime di un incidente stradale autonomo durante il quale la conducente, la madre della piccola, ha perso il controllo dell’utilitaria che è finita fuori strada e si è ribaltata.

Subito dopo il sinistro, si sono recati sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto le ferite dall’auto, e i soccorritori del 118 che le hanno trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore dove i medici hanno accertato lesioni di lieve entità con una prognosi di circa quindici giorni. La Polizia Locale ha intanto eseguito i rilievi per stabilire le cause dell’incidente.

Di Pietro Geremia