Ancora nessun segnale da parte del fortunato vincitore che, acquistando un biglietto del “Maxi Miliardario” nella tabaccheria di Toni e Lidia a Ispica, ha portato a casa la straordinaria somma di 2 milioni di euro.

Il biglietto vincente è stato grattato nei giorni scorsi, ma il cliente che ha cambiato la propria vita rimane per ora nell’anonimato.

I proprietari della tabaccheria ragusana, Toni e Lidia, si sono detti entusiasti per aver contribuito a questo colpo di fortuna, immaginando già di avere un’idea su chi possa essere il fortunato.

La loro attività, punto di riferimento per i cittadini della zona, ha vissuto un momento di gioia e sorpresa quando la notizia della vincita si è diffusa.

Il biglietto vincente appartiene alla categoria del “Maxi Miliardario”, uno dei più ambiti tra i gratta e vinci, capace di regalare premi che cambiano la vita. Tuttavia, il vincitore, probabilmente uno dei clienti abituali, non ha ancora fatto sapere nulla su come intenda ritirare la somma.

In attesa di conoscere l’identità del fortunato, la comunità di Ispica non può che gioire per questo incredibile colpo di fortuna che ha toccato uno dei suoi concittadini.