Carmelo Raffa, coordinatore della FABI Sicilia, ha dichiarato che la FABI, il sindacato più rappresentativo nel settore creditizio sia a livello regionale che nazionale, sta seguendo attentamente la situazione emersa durante la revisione dei bilanci da parte della Banca d’Italia.

Raffa ha poi aggiunto che è stato consigliato alla banca di impegnarsi per il rafforzamento patrimoniale, cercando partner adatti, e a tal fine due Consiglieri Indipendenti sono stati incaricati.

Il coordinatore FABI ha inoltre riferito che, secondo la stampa, centinaia di soci della Banca Popolare Sant’Angelo stanno chiedendo un ricambio degli Amministratori, forse per timore che la situazione possa peggiorare senza un cambio di gestione.

Come FABI, ha sottolineato Raffa, si auspica che le poche aziende con sede in Sicilia diventino competitive per fornire un servizio efficiente alle persone, soprattutto considerando la scomparsa delle storiche banche della regione negli ultimi trent’anni.

L’obiettivo principale dell’organizzazione è la tutela dei lavoratori, comprendente la salvaguardia dei livelli occupazionali, il pieno rispetto degli accordi contrattuali e della dignità dei lavoratori.