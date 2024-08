La Lega Navale Italiana di Palermo è pronta a partecipare alla 19^ edizione della prestigiosa regata offshore Palermo-Montecarlo, prevista dal 20 al 25 agosto 2024.

Questo evento non solo è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di vela, ma quest’anno acquista un valore aggiunto grazie all’integrazione di un progetto sociale di grande impatto, “Sailing for Health, Sailing for Rheumatic Diseases”.

Il Vismara 41 QQ7, guidato da Michele Zucchero e con un equipaggio composto da soci della Sezione palermitana della LNI, tra cui i giovani talenti Francesco Benfratello e Giulia Marceddu, rappresenterà la squadra.

La presentazione ufficiale avverrà giovedì 8 agosto alle ore 18:30 presso il molo trapezoidale alla Cala di Palermo.

Il progetto sociale collegato alla regata, in collaborazione con la Società Italiana di Reumatologia Pediatrica (ReumaPed) e il Collegio dei Reumatologi Italiani (CreI), mira a sensibilizzare sull’importanza della transizione dalle cure pediatriche a quelle adulte per i giovani pazienti affetti da patologie reumatologiche.

La sinergia e cooperazione richieste nell’equipaggio di una regata d’altura simboleggiano l’essenza di un efficace programma di transitional care.

Nicola Vitello, Presidente della Sezione palermitana della Lega Navale Italiana, sottolinea l’importanza dell’evento: “Dopo l’ottimo risultato dell’anno scorso, era naturale per noi partecipare nuovamente alla regata di Palermo-Montecarlo.

Quest’anno, oltre alla sfida sportiva, abbracciamo un’iniziativa sociale che ci permette di portare attenzione su una patologia spesso trascurata. Il nostro obiettivo è di fondere lo spirito sportivo con la solidarietà verso una causa che ci sta a cuore.”

Con la sua partecipazione, la Lega Navale di Palermo non solo si conferma come protagonista nel mondo della vela, ma anche come promotrice di un messaggio di sensibilizzazione e supporto verso le giovani generazioni affrontando sfide sia in mare che nella vita quotidiana.