La lista uniti per Canicattì, continuerà l’azione politica a livello locale

I componenti della Lista Civica “Uniti per Canicatti” nelle persone del capogruppo Giangaspare Di Fazio e dei consiglieri Ignazio Giardina e Silvia Li Calzi, in riferimento agli articoli diffusi dagli organi di stampa circa la loro adesione all’assemblea provinciale di #diventeràbellissima chiariscono che gli stessi continueranno a svolgere la loro azione politica a livello comunale all’interno del gruppo politico Uniti per Canicattì.

Non escludono, inoltre, una futura valutazione in ordine all’adesione ad altri movimenti.