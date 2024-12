La migliore arma per donare un sorriso e Natale: Pranzo di solidarietà presso la legione Carabinieri Sicilia

Nella suggestiva cornice della caserma Carlo Alberto dalla Chiesa, sede del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, si è svolto l’evento dal titolo “La migliore Arma per donare un sorriso a Natale”.

Si è trattato di un pranzo solidale reso possibile grazie all’impegno di un gruppo di volontari appartenenti a diverse associazioni, in collaborazione con cittadini dal grande cuore.

Un gesto di solidarietà che unisce

L’iniziativa, pensata per offrire un momento di condivisione e calore in vista delle festività natalizie, ha avuto come destinatari persone in stato di indigenza o con difficoltà di integrazione. L’obiettivo è stato quello di promuovere l’unione tra i popoli e creare un’opportunità di aggregazione e gioia.

Ad accogliere i partecipanti, con grande ospitalità, è stato il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Il Generale ha aperto le porte della caserma e messo a disposizione gli spazi per questa giornata speciale.

Un contributo corale per un Natale di speranza

Un imprenditore del settore della ristorazione ha generosamente offerto il catering per l’evento, mentre l’associazione “Pensiamo in Positivo” ha intrattenuto gli ospiti, tra cui oltre 40 bambini di età compresa tra i 7 e i 14 anni, provenienti da diverse nazionalità. Un team di volontari si è occupato dell’accoglienza, contribuendo a creare un’atmosfera calda e familiare.

Una rete di solidarietà nata durante il Covid-19

Le radici di questa esperienza di solidarietà risalgono agli anni della pandemia di Covid-19, quando la Parrocchia di Sant’Espedito iniziò a organizzare campagne vaccinali nei propri locali. Da allora, sono state promosse numerose iniziative per sostenere le persone più fragili, sia dal punto di vista economico che sanitario e sociale.

Progetti che cambiano vite

Grazie alla collaborazione di volontari, medici, professionisti e mediatori culturali, sono stati avviati centri di ascolto e progetti socio-sanitari. Alcune cliniche hanno messo a disposizione le proprie strutture per consentire ai medici volontari di offrire cure gratuite. La rete di solidarietà coinvolge anche Imam e figure religiose, che insieme ai professionisti si adoperano per offrire supporto e conforto alle persone bisognose.

Un Natale che scalda i cuori

L’evento ha rappresentato un esempio concreto di come l’impegno collettivo e il dialogo interculturale possano fare la differenza, regalando sorrisi e speranza a chi ne ha più bisogno. Il pranzo solidale presso la caserma Carlo Alberto dalla Chiesa non è solo un gesto di generosità, ma un invito a continuare a lavorare insieme per un futuro migliore.