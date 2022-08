Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’Aula Capitolare dell’ex Convento del Carmine a Licata, la “Serata delle Stelle”, un’iniziativa dell’Amministrazione comunale, dedicata alla premiazione delle stelle dello sport licatese che hanno ottenuto grandi risultati nelle rispettive discipline sportive.

A premiare gli sportivi licatesi, a nome di tutta la Città, con la consegna delle attestazioni di benemerenza, sono stati il Sindaco Giuseppe Galanti, il Vicesindaco Antonio Montana, l’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Tony Cosentino e l’Assessore alla Cultura Violetta Callea.

“Siamo davvero orgogliosi di avere una platea di atleti e di squadre che hanno raggiunto così alti livelli e massimi risultati. – è il commento dell’Assessore Callea – Abbiamo pensato a questa serata, non a caso scegliendo il giorno di San Lorenzo, per premiare tutti quei licatesi che brillano di luce propria e fanno brillare per riflesso tutta la nostra comunità.

Congratulazioni a tutti gli atleti che con impegno e dedizione hanno raggiunto questi importanti traguardi, trasmettendo alla comunità, con il loro esempio, i valori educativi derivanti dallo sport. Congratulazioni alle rispettive famiglie che con amore e sacrificio seguono con non poche difficoltà i propri figli nella pratica sportiva. Auguriamo un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti – conclude Callea – per la carriera agonistica e per un futuro ricco di soddisfazioni sia nello sport che nella vita”.

Queste le società sportive e gli atleti premiati:

Licata Calcio, Santa Sofia (calcio), Real Licata (calcio), Cestistica Licata (basket), Polisportiva Guidotto (pallamano), ASD Halikada (pallamano), Evergreen Volley (pallavolo), Gloria Peritore (kickboxing), Dalila Spiteri (tennis), Samuele Riccobeni (nuoto), Luca Potenza (tennis), Massimo Licata D’Andrea (vela), Daniele Munda (pallamano), Angelo Vitali (corsa), Alessandro Florio (pallamano).