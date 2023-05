Nel giorno dedicato alle vittime delle mafie, 23 Maggio 2023, l’Associazione ERIS con sede corsuale in Piazza Armerina, in via Carcione 11, inaugurerà “La Scala della Legalità” all’interno del proprio Istituto.

La scala rappresenta un modo per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie, ma vuole anche spronarci ad un impegno sociale e civile che deve partire da ciascuno di noi e come istituzione educativa non possiamo non suscitare un momento di profonda riflessione che sensibilizzi i nostri giovani ad una cultura della legalità.

L’evento vedrà la partecipazione del cronista di nera e giudiziaria José Trovato, ma anche del rappresentante dell’antiracket, Nino Romano. Saranno presenti, inoltre, i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale di Piazza Armerina.

“Ogni giorno – dichiarano i responsabili dell’ERIS – i nostri allievi percorreranno i gradini sui quali sono impressi i nomi di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la collettività.

E ogni gradino consegna una storia di vita alla quale agganciarsi per non smarrire mai la direzione, i loro sogni devono camminare sulle nostre gambe per essere cittadini più veri e coraggiosi che ogni giorno coltivano con lo studio, la passione e la dedizione il ‘Bene Comune’.

L’auspicio – aggiungono i responsabili dell’ERIS della sede di Piazza Armerina – è che giorno dopo giorno nei nostri giovani possa rinnovarsi quel senso di cittadinanza che li renderà degli adulti retti, consapevoli e cultori della legalità.

Nella consapevolezza che la presenza delle autorità del territorio darebbero risalto all’iniziativa, dando alla stessa valore di messaggio chiaro ai nostri giovani sull’importanza di commemorare coloro che hanno combattuto per migliorare sempre più il posto in cui viviamo”.