Canicattì, la solidarietà continua in Città: Digitalab360 dona mascherine agli indigenti

La solidarietà è ormai di casa a Canicattì.

Nonostante i tempi del coronavirus in cui le aziende nostrane sono duramente colpite dalla chiusura forzata dai provvedimenti del Governo Centrale non sembrano finire gli episodi di amore verso il prossimo. A dimostrarlo è quanto posto in essere da parte della Digitalab360 di Marco Sgammeglia che, con un grande atto altruistico, ha deciso di donare una cospicua quantità di mascherine alla popolazione locale.

Gli strumenti di protezione individuale saranno dunque affidate alla protezione civile locale che si occuperà della distribuzione alle famiglie più bisognose così da dare un contributo a chi, in questi tempi bui, era privo degli oramai indispensabili DPI.