In un contesto che ha tenuto banco nelle cronache giudiziarie e ambientali della Sicilia, si è conclusa recentemente una vicenda di rilievo che coinvolge il Dott. Croce, Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, e la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia), il Dott. Francesco Vazzana, per il quinquennio 2017-2021.

La procedura di selezione, avviata con il D.A. n. 141/GAB del 19 maggio 2017 da parte dell’Assessore Croce, si è distinta per le sue varie fasi, culminate nella scelta fiduciaria e discrezionale di Vazzana, in seguito ad una selezione curata da una commissione di esperti.

Tuttavia, questa nomina è stata al centro di una controversia legale sollevata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, che ha contestato un presunto danno erariale di euro 462.175,04, corrispondenti alle retribuzioni versate a Vazzana come Direttore Generale dell’ARPA.

La Procura ha fondato le sue accuse su una sentenza del Tribunale di Palermo che aveva precedentemente dichiarato illegittima la nomina di Vazzana, sollevando dubbi sulla sua esperienza e sottolineando un presunto legame di amicizia tra lui e l’Assessore Croce come motivo sottostante alla sua designazione.

La difesa dell’Assessore Croce, rappresentata dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Ester Daina, ha risposto con vigore, contestando le accuse sotto vari aspetti.

Hanno sottolineato l’assenza di colpa grave e difeso la legittimità della nomina di Vazzana, basata sulla sua esperienza nel settore delle verifiche di impatto ambientale piuttosto che su presunti legami personali.

Il colpo di scena è arrivato con la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha ribaltato la decisione di primo grado, riconoscendo la piena legittimità della nomina di Vazzana e sottolineando la discrezionalità e fiducia dell’Assessore Croce nella sua scelta.

La Corte dei Conti ha poi confermato questa linea, assolvendo l’Assessore Croce dall’addebito di danno erariale e riconoscendo l’adeguatezza delle motivazioni alla base della nomina.

La vicenda si è conclusa con la conferma dell’assoluzione di Croce in appello e la liquidazione delle spese legali a suo favore, quantificate in oltre 5.000 euro.

Questo caso ha messo in luce non solo le complessità delle procedure di nomina nelle istituzioni pubbliche ma anche l’importanza della giurisprudenza nel dirimere questioni di legittimità e responsabilità amministrativa, ribadendo il valore della fiducia e discrezionalità nelle decisioni di governance ambientale.