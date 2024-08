I carabinieri di Aci Catena, insieme ai colleghi del NAS e del XII Reggimento Sicilia, hanno condotto una serie di controlli su attività artigianali del settore dolciario, scoprendo gravi irregolarità in un laboratorio di produzione situato nel centro cittadino.

Il laboratorio, completamente abusivo, era gestito da un titolare 71enne privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria, e non in possesso del manuale HACCP, essenziale per garantire la sicurezza alimentare.

Carenze Igieniche e Rischio Contaminazione

Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato numerose carenze igieniche all’interno del laboratorio. La mancanza di chiusura dell’unica porta del locale rappresentava un grave rischio di contaminazione da insetti volanti e striscianti provenienti dall’esterno.

Nonostante queste gravi condizioni, due venditori ambulanti erano già in attesa della consegna delle ‘brioches’, pronte per essere sfornate e messe in vendita.

Sanzioni per 9.000 Euro

A seguito delle violazioni riscontrate, il titolare del laboratorio è stato sanzionato con multe per un totale di 9.000 euro. L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza alimentare e nel contrastare le attività illegali che mettono a rischio la salute pubblica.

Altri Controlli e Sequestri

Nel corso degli stessi controlli, le pattuglie hanno anche ispezionato un venditore ambulante di gelati nella zona centrale di Aci Catena. Durante la verifica, i militari hanno trovato una dose di marijuana nascosta nel box di parcheggio del mezzo utilizzato per la vendita, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle operazioni di controllo nella prevenzione e repressione di attività illecite.