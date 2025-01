Un ladro seriale di 38 anni, originario di Catania, è stato nuovamente identificato dalla Polizia dopo aver messo a segno un furto all’interno di un bed and breakfast del centro storico, attualmente in ristrutturazione.

L’ennesimo colpo dell’uomo è avvenuto in pochi attimi di distrazione di un dipendente della struttura, che aveva lasciato incustodito il proprio zaino sopra un bancone.

Furto in un bed and breakfast in ristrutturazione

Le telecamere di videosorveglianza del B&B hanno ripreso il 38enne mentre, con destrezza, frugava nello zaino del dipendente. Nel bottino, finito nelle sue tasche, c’erano contanti, documenti personali e carte di credito. Una volta commesso il furto, l’uomo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

L’intervento della Polizia e l’identificazione

La vittima ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti, grazie alle immagini registrate dalle videocamere, hanno riconosciuto il colpevole: appena il giorno precedente, lo stesso individuo era stato denunciato per un furto analogo, avvenuto alcuni mesi fa ai danni di un dipendente di un ristopub del centro.

Il colpo precedente in un ristopub

Nel furto precedente, il 38enne si sarebbe presentato all’interno del locale con il presunto intento di pranzare. Tuttavia, notato uno smartphone di valore sul bancone, di proprietà di un dipendente, ha approfittato di un attimo di distrazione per impossessarsene. Anche in quel caso, fu identificato grazie alle riprese del sistema di sicurezza dell’attività.

Indagini e conseguenze legali

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per incriminare il ladro seriale. È probabile che ulteriori reati a lui riconducibili possano emergere dalle indagini in corso. Al momento, l’uomo rischia nuove denunce per furto e la possibilità di ulteriori conseguenze legali, considerata la sua recidività.