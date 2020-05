Agrigento, l’afa colpisce la provincia: incendi a Favara e Villaggio Mosè

Connect on Linked in

Una giornata tristemente afosa quella appena trascorsa nell’intera provincia di Agrigento.

A scontarne il conto sono stati il quartiere periferico della Città dei Valle dei Templi. Villaggio Mosè, e Favara dove sono scoppiati degli incendi che hanno messo a dura prova la tempra dei vigili del fuoco.

Nel dettaglio a Villaggio Mosè pare che le fiamme siano divenuta talmente estese da arrivare a lambire alcune abitazioni del posto.

A Favara invece a prendere fuoco sarebbe stato un appartamento del centro cittadino situato in Viale Stati Unito dove i vigili del fuoco hanno dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per arginare i danni che avrebbero potuto essere devastanti per via della presenza di alcune bombole di gas prelevate in tempo.

In entrambi gli incendi, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.