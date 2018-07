Lampedusa, cambio al vertice della stazione carabinieri

Connect on Linked in

Ultimo giorno, oggi, per il Luogotenente C.S. Donato De Tommaso, al Comando della Stazione Carabinieri di Lampedusa.

Il Sottufficiale, che oggi compie sessant’anni, va in pensione dopo 41 anni di onorato servizio, di cui gli ultimi 12 al Comando della Stazione di Lampedusa.

Vero punto di riferimento per le autorità locali e la collettività, il Luogotenente De Tommaso in questi anni ha dimostrato straordinarie doti umane e professionali. Brillante è stata, infatti, la sua gestione del fenomeno migratorio a Lampedusa, già a partire dal 2011, quando i migranti affluivano giornalmente a migliaia e l’isola era investita da una gravissima emergenza umanitaria.

In questi ultimi mesi, poi, nonostante l’imminente collocamento in congedo, ha capeggiato personalmente numerosi servizi notturni, che gli hanno consentito, insieme ai suoi militari, di trarre in arresto 12 persone per furto in abitazione, contribuendo a debellare l’odioso fenomeno.

Al Luogotenente De Tommaso vanno i ringraziamenti della cittadinanza per la solidarietà, la dedizione e l’umanità sempre dimostrate, come Carabiniere al servizio del cittadino e, prima ancora, come uomo.