Lampedusa, chiuso hotspot per migranti: via gli ultimi 47 tunisini

Connect on Linked in

Fine di un’era per l’hotspot di Lampedusa. Con il trasferimento degli ultimi 47 tunisini presso altre strutture ricettive, saranno iniziati a breve iniziati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del centro per migranti dell’isola della provincia agrigentina.

Nel dettaglio, si procederà a vari step, dove i primi interventi riguarderanno la recinzione, l’illuminazione e la sistemazione, nonché collocazione di nuove telecamere di videosorveglianza.

Il secondo lotto di lavori invece andranno a interessare i padiglioni e la cucina. “La permanenza dei tunisini, all’hotspot di contrada Imbriacola, ha creato non pochi problemi. Mi aspetto che Lampedusa possa trascorrere una bella e serena stagione estiva.

Vorremo, per il futuro, augurarci di avere un’isola dove vivere in santa pace. Ricevere per diversi anni l’oppressione costante degli sbarchi e non potere reagire è stato veramente un dramma” – ha commentato il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello.

Di Pietro Geremia