Uomini ammassati e seduti per terra, nessuna distanza di sicurezza, sporcizia ovunque e pessime condizioni igienico – sanitarie, sono queste le condizioni in cui versa l’hotspot di Lampedusa in provincia di Agrigento, il presidente della Regione Nello Musumeci, ha postato sulla sua pagina Facebook le immagini dei migranti attualmente ospiti nella struttura dell’isola.

Il governatore della regione Sicilia, ha inviato una task force per verificare le condizioni igienico – sanitarie della struttura.

“Ecco le condizioni dell’#hotspot di #Lampedusa accertate dalla nostra task force. Semplicemente disumane! – commenta sulla sua pagina Facebook il presidente Musumeci – adesso che si fa? Si dice che è realtà virtuale? Purtroppo è la dimostrazione di quello che diciamo da tempo: i diritti umani vanno praticati, non predicati. Altrimenti è solo retorica. Retorica dell’accoglienza che tante volte diventa business dell’accoglienza. Io non sono disponibile a girarmi dall’altra parte. E della sicurezza sanitaria del territorio io sono e mi sento responsabile.

Non solo slogan. È una condizione di illegalità che il governo centrale si è impegnato a rimuovere dopo una nostra presa di posizione ferma e, forse, senza precedenti – continua Musumeci – oggi sarà svuotato l’HotSpot di Lampedusa : lo abbiamo chiesto, ci è stato confermato e voglio crederci. Noi intanto da questa mattina lavoriamo a un provvedimento che dia seguito alle ispezioni sanitarie già eseguite (e da eseguire) e che, sono certo, troverà il consenso anche del Viminale. Il diritto alla salute è un bene prezioso. Vale una battaglia di civiltà”.