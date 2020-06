Lampedusa, continuano ininterrotti gli sbarchi: oscurata la porta d’Europa per protesta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un messaggio non tanto velato quello apparso nei giorni scorsi a Lampedusa.

Ignoti infatti pare che abbiano deciso di oscurare la Porta D’Europa, simbolo dell’accoglienza e della memoria dei migranti che hanno perso la vita in mare, per rappresentare la propria contrarietà ai continui sbarchi che si sono avvicendati in questi giorni.

La scultura è dunque stata ricoperta di sacchi neri e nastro adesivo così da lanciare un chiaro messaggio alle autorità le quali ne hanno preso immediatamente le distanze denunciando agli organi competenti il fatto.