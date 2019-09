Lampedusa, dramma in vacanza: turista uccisa da automobilista senza patente

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Lampedusa.

Una turista di 49 anni originaria di Pinerolo, in provincia di Torino, sarebbe deceduta dopo essere stata investita da un’automobile condotta da un 23enne senza patente.

Nel dettaglio, la donna era giunta nell’isola del territorio agrigentino insieme ad un collega di lavoro per recarsi all’albergo prenotato in precedenza. Una volta preso le camere, i due avrebbero deciso di fare una passeggiata per le vie del centro quando ad un certo punto un piccolo fuoristrada, condotto dal giovane lampedusano, li avrebbe travolti scaraventando la 49enne contro un palo.

In seguito al sinistro sarebbero immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 i quali nonostante i tentativi di salvare la vita della vittima non hanno potuto fare altro che costatarne la morte.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che, esaminato il caso e sentiti i testimoni, avrebbero arrestato e posto ai domiciliari il giovane per omicidio stradale.

