Lampedusa, ignoti bruciano barche dei migranti: Procura avvia le indagini

Continuano i messaggi non tanto velati alle autorità circa la presenza e i continui arrivi di migranti nell’isola di Lampedusa.

Dopo lo sfregio sferrato al monumento della Porta d’Europa, imballata con dei sacchi di plastica neri e nastro adesivo, ignoti avrebbero appiccato il fuoco in due luoghi distinti, campo sportivo e Capo ponente, in cui erano state depositate le barche utilizzate dai migranti nelle traversate in mare.

Una volta spenti gli incendi, che rappresenterebbero dei chiari segnali al Governo sulla politica dell’accoglienza, gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai colpevoli.

Sul fattaccio anche il Sindaco Totò Martello ha voluto dire la sua: “Un’offesa a Lampedusa e al suo popolo, da sempre in prima linea sul fronte dell’accoglienza e un tentativo di destabilizzazione fatto da chi, approfittando dell’emergenza Covid-19, pensa di affermare con la forza e la violenza principi che non sono condivisi dal resto della popolazione”.