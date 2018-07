Lampedusa, il volo infinito: passeggeri attendono aereo con oltre 30 ore di ritardo

Print This Post

Un’odissea in piena regola quella vissuta da ben 190 passeggeri i quali hanno atteso per oltre 30 ore un aereo che sembra non volesse arrivare mai.

Nel dettaglio, tutto ha avuto inizio all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, dove i passeggeri, diretti a Lampedusa con un aereo della Volotea, a causa di un guasto sono dovuti rimanere a terra.

Inizialmente, il volo sarebbe dovuto riprendere qualche ora dopo, ma nulla avrebbe fatto presagire un’attesa infinita e culminata in un carosello di spostamenti in autobus con destinazione l’aeroporto di Milano Linate.

Ma la beffa pare non sia finita qui. A causa del guasto infatti, la compagnia ha dovuto cambiare il velivolo e 14 passeggeri scelti a caso, sono rimasti a terra. Dei restanti 156 invece, una ventina pare che abbiano rinunciato al volo anche se tutti, compresi i 14 sfortunati, pare che riceveranno un rimborso da parte di Volotea per l’odissea involontaria alla quale hanno partecipato.

Di Pietro Geremia