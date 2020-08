Uno strano incendio quello che è avvenuto nei giorni scorsi a Lampedusa.

Nell’isola agrigentina pare che, per circostanze ancora da capire, un furgone appartenente alla Nova Facility sia andato misteriosamente in fiamme.

Il mezzo era stato destinato dalla società trevigiana al trasferimento dei migranti presso l’hotspot desso le forze dell’ordine hanno avviato le indagini al fine di evidenziare le cause che ne hanno causato il rogo.

Intanto nella piccola isola agrigentina continuano ad arrivare migranti, prevalentemente tunisini , dimostrando come la zona sia ancora fortemente la principale meta degli arrivi di barchini carichi di extracomunitari.