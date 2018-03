Lampedusa, L’Hotspot verrà temporaneamente chiuso

Connect on Linked in

Dopo un incontro avvenuto nella giornata di ieri al Viminale tra il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, il Direttore Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ed il Sindaco di Lampedusa, al fine di consentire i lavori di ristrutturazione dell’Hotspot in cui soggiornano i migranti, è stato deciso per il suo progressivo e veloce svuotamento nonché per la chiusura temporanea del centro.

I lavori, che sono stati già programmati, andranno a riguardare la recinzione, i locali mensa e la videosorveglianza messi a dura prova dalle numerose proteste e tentativi di incendio da parte degli ospiti.

Di Pietro Geremia