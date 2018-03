Lampedusa, migrante tenta di suicidarsi tagliandosi le vene

Print This Post

Un chiaro e grave segnale di malessere fisico e psichico è stato eseguito da parte di un migrante tunisino che dimora nell’hotspot di Lampedusa.

L’ospite della struttura, arrivato da due mesi nell’isola, sembra che verso le 02:00 della scorsa notte abbia deciso di togliersi la vita tagliandosi ripetutamente avambracci e polsi.

Dopo l’estremo gesto, il ragazzo, che viveva in un profondo disagio psicologico motivo per il quale si è spinto ad una tale e insana azione, è stato trasportato immediatamente al poliambulatorio dell’isola agrigentina, dove è stato medicato e dove sono state riscontrate diverse lesioni anche ai tendini guaribili in una ventina di giorni.

Di Pietro Geremia