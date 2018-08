Lampedusa, paura nella notte: gommone va in avaria. Salvati 9 turisti

Connect on Linked in

Se la sono vista decisamente brutta un gruppo di 9 turisti saliti sopra un gommone andato in avaria nella scorsa notte. A quanto pare, sembra che intorno alle 19:00 di ieri un gommone a noleggio con a bordo un giovane di Lampedusa che pilotava l’imbarcazione, l’imprenditore lombardo Marco Cattaneo, cinque persone della sua famiglia e una coppia di amici, sia andato improvvisamente in avaria iniziando a portare gli sprovveduti al largo. Solo dopo ben 7 ore di ricerche portate avanti dalle motovedette della guardia di finanza, della capitaneria di porto di Lampedusa e da qualche isolano è stato possibile rintracciare il gommone salvando così i naufraghi. “Ci eravamo fermati per un’avaria ai motori e non avevamo il segnale dei telefonini. Nonostante il buio e le correnti, sono riusciti a trovarci” – ha spiegato Marco Cattaneo che ha approfittato dell’occasione per ringraziare i soccorritori.

Di Pietro Geremia