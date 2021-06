Se l’è vista decisamente brutta un 24enne tunisino che nei giorni scorsi si era immerso nel mare di Lampedusa.

L’extracomunitario si era recato in mare per effettuare una serie di immersioni quando, probabilmente emergendo troppo velocemente, si era sentito male tanto da sviluppare una paraplegia, malattia da compressione consistente nella paralisi delle gambe, immediatamente rilevata dai medici del locale Poliambulatorio.

Una volta capito quale fosse il problema il tunisino è stato immediatamente assistito dagli operatori dell’Asp di Palermo venendo così posto in camera iperbarica per un trattamento di circa 6 ore terminato il quale è stato trasferito in elisoccorso a Sciacca per le cure continuative del caso.