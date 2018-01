Lampedusa, sventato sbarco fantasma di capodanno

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

È stato sventato dagli uomini dell’arma dei carabinieri di Lampedusa uno “sbarco di San Silvestro“.

Nella notte dell’ultimo dell’anno 2017 infatti, i carabinieri hanno intercettato una carretta del mare che stava per approdare a “Cala Pulcino“, la quale trasportava 54 migranti tra cui una donna.

Dopo aver intercettato e bloccato l’imbarcazione, i militari hanno fatto sbarcare i 54 ospiti presso l’hotspot dell’isola per la consueta identificazione prestando inoltre le prime cure.

Come da prassi, i tunisini sono stati inoltre denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento e l’imbarcazione usata per raggiungere l’isola, un natante di 12 metri, è stata posta sotto sequestro.