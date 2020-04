Canicattì, l’angolo della solidarietà: donati 500 Kg di pasta

Print This Post

Altri benefattori si aggiungono alla numerosa lista di coloro che, in questo periodo particolarmente difficile per le famiglie in difficoltà, hanno contribuito ad alleviarne lo stato di necessità.

Si tratta del prof.Antonio Carlino e del figlio Marian che hanno donato 500 kg di pasta De Cecco che, sotto il coordinamento del COC di Protezione Civile, sarà distribuita alle persone in difficoltà. “Un grazie smisurato a questi nostri concittadini così sensibili alle richieste di aiuto delle fasce più deboli della nostra Comunità”. Il sindaco Ettore Di Ventura