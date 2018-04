L’Ars non “licenzia” i 300 portaborse: I partiti “tagli solo dal prossimo anno”

Connect on Linked in

Tutti salvi i precari dell’Ars. Almeno fino alla fine dell’anno il Parlamento regionale non strapperà i circa 300 contratti firmati con portaborse, collaboratori stabilizzati negli anni scorsi, autisti e consulenti del consiglio di presidenza.

Lo ha deciso proprio il consiglio di presidenza al termine di una riunione fiume iniziata a mezzogiorno è protrattasi ben oltre la pausa pranzo. I deputati hanno però deciso di varare una riforma che dovrà passare dal voto dell’aula ed entrerà in vigore dal prossimo anno.

Prevederà in primis la riduzione di almeno il 15% del budget oggi assegnato a ogni deputato per contrattualizzare i cosiddetti D6. Il budget ammonta oggi a circa 58.700 euro a deputato e la decurtazione varrebbe quindi 8.805 euro all’anno per deputato, cioè 616.350 euro. Sarebbe questo il risparmio frutto della riforma.

Diverso il caso dei cosiddetti stabilizzati, personale contrattualizzato nelle passate legislature che per prassi ottiene di volta in volta la proroga. I capigruppo hanno deciso, in omaggio a quanto già indicato dalla Corte dei Conti che sta indagando sul boom di assunzioni, di introdurre delle fasce retributive per graduare gli importi assegnati a ciascuno dei 75 beneficiari attuali (ma la categorie è forte di 84 persone).

Ci sarà un supporto della Ragioneria dell’Ars per introdurre delle fasce in base ai curricula. Per gli stabilizzati è stato proposto anche un piano di esodi e prepensionamenti visto che, secondo le prime stime, almeno un 10% all’anno di questa categoria può andare in quiescenza.

In generale verrà stabilito un minimo e un massimo di personale per ogni gruppo in base al numero dei deputati. La riforma – ha precisato Gianfranco Miccichè – verrà varata “entro una settimana”. Il presidente dell’Ars ha definito “incresciosa” la situazione che si è creata dopo la corsa alle assunzioni da parte di tutti i partiti e ha annunciato “una proposta per contenere la spesa e il numero dei collaboratori esterni dei gruppi parlamentari, al fine di ridurre lo spreco di risorse pubbliche”.

