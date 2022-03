I cittadini ucraini in fuga dalla guerra che si trovano sul territorio della provincia di Agrigento hanno l’opportunità di fruire di una gamma di servizi sanitari dedicati alla prevenzione e al trattamento dei disturbi psichici sia degli adulti che dei minori.

Nell’ambito del Progetto COOPERA, “I COmuni MiglioranO PER Arginare le vulnerabilità” finanziato dal Ministero dell’Interno a cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha aderito, sono già operative diverse equipe costituite da medici, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali, infermieri che accolgono e prendono in carico, donne, uomini, bambini e ragazzi provenienti da paesi extra Unione Europea, attualmente domiciliati in Italia, che accusano problemi psicologici o psichiatrici, in conseguenza delle esperienze traumatiche vissute nei propri paesi o durante il tragitto per raggiungere il territorio italiano. Quattro gli ambulatori attivi all’ASP di Agrigento, due dedicati agli adulti e due ai minori.

L’“equipe psichiatria adulti 1” è operativa presso l’SPDC dell’ospedale di Agrigento il mercoledì ed il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 (telefoni 0922/442168 – 3270213846) mentre l’“equipe psichiatria adulti 2” si trova presso i Centri di Salute Mentale di Canicattì e Licata l’intera giornata del lunedì ed il martedì dalle 14 alle 19.

Per i minori i servizi sono disponibili presso la sede della Neuropsichiatria infantile dell’ex ospedale di via Giovanni XXIII ad Agrigento (il mercoledì dalle 15 alle 20 – 0922/407777 – 3343191151) e di Licata e Palma di Montechiaro (rispettivamente il venerdì ed il mercoledì dalle 15 alle 19 – 0922/869425 0922/790254 – 3393240461). Nel caso in cui ci siano difficoltà a raggiungere le sedi, è attiva anche un’unità mobile a supporto degli ambulatori con base operativa presso il Sert della Cittadella sanitaria Agrigento (mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:30 – 0922/407600 – 3206273697).

Il progetto 3031 COOPERA, il cui ente capofila è il Comune di Palermo, attinge al FAMI 2014-2020 (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) e ha tra i suoi obiettivi il miglioramento del sistema di accoglienza nel SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) preparando i contesti territoriali per una rinnovata centralità degli enti locali favorendo un miglioramento del welfare di prossimità.

Gli altri partner del progetto, il cui referente per l’ASP di Agrigento è il dottor Salvatore Castellano, sono, oltre al comune di Palermo e all’ANCI Sicilia: l’ASP di Siracusa, l’ASP di Trapani, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, il CEFPAS, il Comune di Agrigento, il comune di Trapani e il Polo Territoriale Universitario della provincia di Agrigento.