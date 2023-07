Potenziare le azioni per accelerare le procedure di accertamento delle condizioni sanitarie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo.

E’ con questo intento che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha recentemente pubblicato un avviso pubblico per la costituzione di ben quattordici commissioni mediche che copriranno tutto il territorio provinciale: tre presso il Distretto Sanitario di Agrigento, due a Canicattì, due a Licata, una a Casteltermini, due a Sciacca, una a Ribera, una a Bivona oltre alla commissione medica per il riconoscimento dei sordi civili e quella per i ciechi civili.

L’avviso è rivolto al personale interno e a quello convenzionato con l’Azienda secondo un regolamento contenente le specifiche d’incarico, i requisiti, la durata, i compensi ed altro consultabile sul sito istituzionale dell’ASP di Agrigento al link.

Gli interessati dovranno produrre un’apposita istanza entro le ore 23.59 del prossimo 22 luglio 2023 esclusivamente tramite l’indirizzo pec: protocollo@pec.aspag.it.