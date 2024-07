L'Automobile Club di Agrigento Adotta Due Aiuole Comunali per Promuovere la Sicurezza Stradale

Nuova Iniziativa per la Sicurezza Stradale

L’Automobile Club di Agrigento ha lanciato una nuova iniziativa volta a sensibilizzare la comunità sulla sicurezza stradale, adottando due aiuole nel cuore della città dei templi.

Questo progetto innovativo trasforma spazi verdi in strumenti educativi, catturando l’attenzione dei cittadini e diffondendo importanti messaggi di sicurezza stradale.

Trasformazione delle Aiuole

Le aiuole adottate sono state arricchite con sagome raffiguranti automobili, motociclette e monopattini. Queste installazioni artistiche non solo migliorano l’estetica urbana, ma servono anche come promemoria visivo dell’importanza di comportamenti responsabili al volante. Cartelli posizionati nelle aiuole trasmettono messaggi chiari e diretti: rispettare i limiti di velocità, indossare le cinture di sicurezza, utilizzare il casco per i motociclisti e prestare attenzione ai pedoni.

Educazione e Prevenzione

Le sagome, realizzate con materiali resistenti e colorati, creano un impatto visivo immediato, invitando i passanti a riflettere sulle proprie abitudini di guida.

Questa iniziativa è parte di un più ampio progetto dell’Automobile Club di Agrigento per migliorare la sicurezza stradale nella provincia, contribuendo alla creazione di un ambiente urbano più sicuro e vivibile.

Dichiarazioni Ufficiali

Il Presidente dell’Automobile Club di Agrigento, Avv. Salvatore Bellanca, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter contribuire a migliorare l’arredo urbano della città, ma soprattutto siamo fieri di poter contribuire attivamente alla sicurezza stradale dei nostri concittadini. Speriamo che queste aiuole possano fungere da promemoria costante per tutti gli automobilisti e i pedoni, aiutandoci a ridurre gli incidenti stradali e a salvare vite umane.”

L’amministrazione comunale di Agrigento ha accolto con favore l’iniziativa, esprimendo gratitudine per l’impegno dell’Automobile Club. Il Sindaco di Agrigento, Dott. Franco Miccichè, ha affermato: “Progetti come questo dimostrano come la sinergia tra enti pubblici e associazioni possa portare a risultati concreti e positivi per tutta la comunità.”

Conclusioni

Le aiuole adottate dall’Automobile Club di Agrigento sono non solo un simbolo di bellezza urbana, ma anche un potente strumento educativo.

Con il loro messaggio di guida sicura, rappresentano un esempio tangibile di come la città possa diventare un luogo più sicuro e consapevole per tutti.

Questa iniziativa dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per promuovere la sicurezza e il benessere della comunità.