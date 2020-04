Aragona, lavora la terra ma viene travolto da motozappa: deceduto 83enne

Print This Post

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri ad Aragona.

Un 83enne originario del posto è deceduto in seguito ad un incidente lavorativo.

Stando a quanto emerso dalle indagini preliminari oste in essere dagli uomini dell’arma dei carabinieri pare che il pensionato stesse arando la terra quando, per cause ancora da capire, sarebbe stato travolto dalla motozappa.

A niente è valso l’aiuto de i soccorritori del 118 i quali, una volta sul posto, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.